Vendim i Armend Mujës, shefi i AUV-it kalon përkohësisht në Agjencinë Pyjore – s’dihet arsyeja pse iu ndryshua pozita Bekim Hoxhës
Ministria e Bujqësisë, e udhëhequr nga Armend Muja, ka vendosur që shefi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Bekim Hoxha, të transferohet përkohësisht në një pozitë tjetër. Sipas vendimit të ministrisë, Hoxha do të ushtrojë detyrën e drejtorit të Agjencisë Pyjore të Kosovës. Vendimi është nënshkruar sot dhe hyn në fuqi menjëherë, transmeton lajmi.net. Ministria…
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Ministria e Bujqësisë, e udhëhequr nga Armend Muja, ka vendosur që shefi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Bekim Hoxha, të transferohet përkohësisht në një pozitë tjetër.
Sipas vendimit të ministrisë, Hoxha do të ushtrojë detyrën e drejtorit të Agjencisë Pyjore të Kosovës. Vendimi është nënshkruar sot dhe hyn në fuqi menjëherë, transmeton lajmi.net.
Ministria e ka arsyetuar këtë lëvizje me “interesin e institucionit”, pa dhënë detaje të tjera për kohëzgjatjen e transferimit.
Hoxha, ndërkohë, mban pozitën e shefit të AUV-it, ndërsa me vendimin e ri do të angazhohet përkohësisht edhe në drejtimin e Agjencisë Pyjore të Kosovës./lajmi.net/