Brian Austin Green rrëfen betejën e rëndë shëndetësore: Më duhej të mësoja përsëri të ecja dhe të flisja
Aktori i njohur Brian Austin Green ka rrëfyer një nga periudhat më të vështira të jetës së tij, duke zbuluar se më shumë se një dekadë më parë përjetoi një problem serioz neurologjik që i preku rëndë aftësitë e tij fizike dhe njohëse. Ylli i “Beverly Hills, 90210” tregoi në podcastin “Really Famous” se simptomat…
ShowBiz
Aktori i njohur Brian Austin Green ka rrëfyer një nga periudhat më të vështira të jetës së tij, duke zbuluar se më shumë se një dekadë më parë përjetoi një problem serioz neurologjik që i preku rëndë aftësitë e tij fizike dhe njohëse.
Ylli i “Beverly Hills, 90210” tregoi në podcastin “Really Famous” se simptomat nisën kur ishte rreth 39 ose 40 vjeç, në vitet 2012–2013. Sipas tij, mjekët nuk arritën të përcaktonin plotësisht shkakun e gjendjes, ndërsa përmendën procese inflamatore dhe stresin emocional si faktorë të mundshëm.
“Përfundova duke pasur një lloj problemi neurologjik dhe simptoma të ngjashme me goditjen në tru”, tha Green.
Gjendja e tij ndikoi në mënyrë drastike në jetën e përditshme. Aktori rrëfeu se për një periudhë nuk ishte në gjendje të lexonte, të shkruante, të fliste apo të ecte normalisht.
“Më duheshin rreth katër vjet e gjysmë për t’u rikuperuar. Më duhej të mësoja përsëri si të ecja, të flisja. Më duhej të mësoja përsëri si të bëja pothuajse gjithçka”, u shpreh ai.
Green kujtoi edhe momentet kur ndihej sikur kishte humbur lidhjen mes mendjes dhe trupit.
“Nuk mund të lexoja. Nuk mund të shkruaja. Në thelb, personi që isha nuk ekzistonte më. Truri dhe trupi im ishin tërësisht të shkëputur”, rrëfeu aktori.
Problemet shëndetësore nisën gjatë martesës së tij me aktoren Megan Fox, me të cilën u martua në vitin 2010 dhe u nda përfundimisht në vitin 2020.
Green kishte folur edhe më herët për këtë periudhë, duke treguar se fillimisht ishte diagnostikuar me marramendje dhe kolit ulceroz dhe se për rreth tre muaj qëndroi kryesisht në shtrat.
“Arrita në pikën ku ecja me hapa të vegjël si një burrë 90-vjeçar”, kujtoi ai.
Aktori nuk ka bërë të ditur një diagnozë të saktë për problemin neurologjik, duke theksuar se gjendja e tij nuk u përcaktua kurrë plotësisht nga mjekët.
Pas një rikuperimi që zgjati rreth katër vjet e gjysmë, Green e sheh atë periudhë si një përvojë që i ndryshoi thellësisht mënyrën se si e percepton jetën dhe shëndetin.