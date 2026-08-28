Erza Muminoviq në luftë për medaljen e bronztë në Taranto 2026
Erza Muminoviq është një fitore larg medaljes së bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”. Xhudistja kosovare ka kaluar me sukses luftën e dytë të repasazhit, duke e mposhtur me Ippon algjerianen Rahma Ghalima. Pas këtij triumfi, Muminoviq ka siguruar luftën për medaljen e bronztë, ku do të përballet me spanjollen Mireia Rodriguez Salvador. Erza do…
Sport
Erza Muminoviq është një fitore larg medaljes së bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.
Xhudistja kosovare ka kaluar me sukses luftën e dytë të repasazhit, duke e mposhtur me Ippon algjerianen Rahma Ghalima.
Pas këtij triumfi, Muminoviq ka siguruar luftën për medaljen e bronztë, ku do të përballet me spanjollen Mireia Rodriguez Salvador.
Erza do të kërkojë edhe një fitore në përballjen vendimtare, me synimin për të siguruar një medalje për Kosovën në Taranto.