31 aksidente trafiku dhe 2,283 gjoba të shqiptuara brenda 24 orëve
Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara. Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 8 aksidente me të lënduar dhe 23 të tjera me…
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Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.
Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 8 aksidente me të lënduar dhe 23 të tjera me dëme materiale. Policia brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2283 gjoba trafiku.
Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 14 persona, 8 i ka dërguar në mbajtje.