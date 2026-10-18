31 aksidente trafiku dhe 2,283 gjoba të shqiptuara brenda 24 orëve

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara. Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 8 aksidente me të lënduar dhe 23 të tjera me…

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18/10/2026 09:28

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Sipas raportit, në këtë periudhë nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 8 aksidente me të lënduar dhe 23 të tjera me dëme materiale. Policia brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2283 gjoba trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 14 persona, 8 i ka dërguar në mbajtje.

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