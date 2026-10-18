Bora Zemani reagon ashpër për protestat në Shqipëri: Shqiptari nuk mund ta shkatërrojë shqiptarin

Moderatorja Bora Zemani ka reaguar për protestat në Shqipëri, duke shprehur shqetësimin për përplasjet dhe dhunën e shfaqur gjatë tyre. Përmes një reagimi të publikuar në rrjetet sociale, Zemani ka kërkuar reagim dhe zgjidhje urgjente, duke vënë theksin te rreziku që u kanoset të rinjve dhe pasojat që mund të kenë këto përplasje për familjet.…

ShowBiz

18/10/2026 09:19

Moderatorja Bora Zemani ka reaguar për protestat në Shqipëri, duke shprehur shqetësimin për përplasjet dhe dhunën e shfaqur gjatë tyre.

Përmes një reagimi të publikuar në rrjetet sociale, Zemani ka kërkuar reagim dhe zgjidhje urgjente, duke vënë theksin te rreziku që u kanoset të rinjve dhe pasojat që mund të kenë këto përplasje për familjet.

“Deri kur kështu?! Sa jetë të rinjsh duhet të rrezikohen që të ndërgjegjësohemi?! Duhet reagim dhe zgjidhje urgjente!”, ka shkruar ajo.

Zemani ka bërë thirrje që situata të mos përshkallëzohet më tej, duke theksuar se asgjë nuk vlen më shumë se jeta e njeriut.

“Shqiptari nuk mund ta shkatërrojë shqiptarin!”, ka përfunduar ajo reagimin e saj.

Artikuj të ngjashëm

October 17, 2026

Dizajneri nga Kosova, uniformën e UÇK-së e çon në Paris Fashion Week

October 17, 2026

Arbana Osmani kritikon mënyrën si po trajtohet dhuna ndaj të miturve...

October 17, 2026

Dua Lipa rikthen elegancën e Gucci-t të vitit 1996 me një fustan vintage

October 17, 2026

Luiz Ejlli për Edi Ramën: Sa herë thotë hajde flasim, flet...

Lajme të fundit

Presidenti Begaj mbledh sot krerët e komuniteteve fetare

Përplasjet në protestë, Bashkia e Tiranës heq gurët...

“RENEA e ka për detyrë të dalë”, Rama:...

Hajnat hyjnë nga dritarja në një shtëpi në...