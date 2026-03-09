Tahiri reagon ndaj Osmanit: Shokuese sinkronizimi me Kurtin për datën e zgjedhjeve
Deputeti i AAK-së, Besnik Tahiri ka reaguar pas deklaratave të Presidentes Vjosa Osmani në intervistën e saj të fundit, ku ajo tha se datën e zgjedhjeve ia kishte dhënë Kryeministrit Albin Kurti.
Përmes një reagimi në Facebook, Tahiri tha se është shqetësuese të dëgjohet se Presidentja kishte vepruar në sinkron të plotë me Kurtin, duke e cilësuar këtë si veprim në dëm të opozitës.
“Për mua është bukur shokuese të dëgjoj se Presidentja Vjosa Osmani kishte vepruar në sinkronizim të plotë kundër opozitës, duke i shërbyer kauzës elektorale të Albin Kurtit,” ka shkruar Tahiri.
Ai shtoi se vendimi për datën e zgjedhjeve parlamentare, 28 dhjetor 2025, ishte pikërisht data që ishte kërkuar nga Kurti, ndonëse sipas tij kjo ishte kundërshtuar nga partitë opozitare.
Reagimi i Tahirit vjen pas intervistës së Osmanit, ku ajo foli për procesin e caktimit të datës së zgjedhjeve dhe raportet e saj me Kurtin. /Lajmi.net/