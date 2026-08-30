SHBA-ja rinis sulmet ndaj Iranit, godet raketahedhësit në afërsi të Hormuzit

Forcat amerikane kanë goditur raketahedhësit iranianë në afërsi të Ngushticës së Hormuzit, në veprimin e parë ushtarak pas një muaji, tha të dielën një zyrtar amerikan, raporton agjencia “AP”. Agjencitë gjysmëzyrtare të lajmeve në Iran raportuan për shpërthime pranë ishullit Larak, në Ngushticë. Forcat e Gardës Revolucionare u vëzhguan duke u përgatitur për të lëshuar…

Bota

30/08/2026 23:58

Forcat amerikane kanë goditur raketahedhësit iranianë në afërsi të Ngushticës së Hormuzit, në veprimin e parë ushtarak pas një muaji, tha të dielën një zyrtar amerikan, raporton agjencia “AP”.

Agjencitë gjysmëzyrtare të lajmeve në Iran raportuan për shpërthime pranë ishullit Larak, në Ngushticë.

Forcat e Gardës Revolucionare u vëzhguan duke u përgatitur për të lëshuar raketa me mina detare drejt Ngushticës, sipas zyrtarit, i cili foli në kushte anonimiteti.

Ushtria amerikane përfundoi javën e kaluar pastrimin e minave detare nga Ngushtica e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte paralajmëruar me eliminim të anijeve që hedhin mina në Ngushticë.

E Garda Revolucionare e Iranit, në një deklaratë të transmetuar nga transmetuesi shtetëror iranian, përmendi “martirizimin dhe plagosjen e disa luftëtarëve dhe bashkëatdhetarëve”.

Nuk u dha numri i saktë i viktimave, por u zotua për hakmarrje.

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