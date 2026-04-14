Rrahmani: 21 zyrtarëve të Ministrisë së Mjedisit nuk iu janë dhënë pagat e marsit e as ajo e 13-ta
Lajme
Deputeti i PDK-së, Eman Rrahmani, ka alarmuar në lidhje me një situatë të shkaktuar në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Ai ka thënë se 21 zyrtarë të kësaj Ministrie, janë pa paga të marsit si dhe nuk iu është dhënë as paga e 13-të.
“Përgjigjet me email janë skandaloze dhe të papërgjegjshme. Këta njerëz kanë obligime, shpenzime dhe familje. Nuk mund të mbahet peng paga e djersës së tyre. Ministria e Financave duhet të rregullojë menjëherë problemet teknike dhe të transferojë pagat që nesër”, ka shkruar Rrahmani.
Ai ka publikuar edhe disa email-e nga zyrtarja për burime njerëzore e kësaj Ministrie, e cila iu bën të qartë atyre se kjo pagë nuk do t’iu del deri muajin tjetër. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: