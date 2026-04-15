Zulfaj takim me shefat e misioneve të shteteve të BE-së, në fokus procesit i integrimit të Kosovës
Kryenegociatori i Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian 🇪🇺 dhe Koordinatori kombëtar për instrumentin për reforma dhe rritje, Jeton Zulfaj, me ftesë të znj. Eva Palatová, ushtruese e detyrës së shefes së BE-së në Kosovë, zhvilloi takim njohës me shefat e Misioneve të shteteve anëtare të BE-së.
Lajme
Kryenegociatori i Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian 🇪🇺 dhe Koordinatori kombëtar për instrumentin për reforma dhe rritje, Jeton Zulfaj, me ftesë të znj. Eva Palatová, ushtruese e detyrës së shefes së BE-së në Kosovë, zhvilloi takim njohës me shefat e Misioneve të shteteve anëtare të BE-së.
“Diskutimi u përqendrua në ecurinë e procesit të integrimit të Kosovës në BE, progresin në zbatimin e Agjendës së Reformave në kuadër të Instrumentit për Reforma dhe Rritje (RGF), si dhe në nevojën për forcimin e koordinimit institucional dhe garantimin e zbatimit të qëndrueshëm të reformave.
Kryenegociatori falënderoi BE-në dhe shtetet anëtare për ndihmën dhe kontributin në zhvillimin e Kosovës dhe theksoi se fokusi i tij kryesor do të jetë avancimi drejt statusit kandidat dhe hapja e negociatave si hapa të natyrshëm drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian.
Z. Zulfaj ritheksoi se anëtarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është një përpjekje e përbashkët. Kosova është e linjëzuar me politikën e jashtme të BE-së, ndan vlerat e përbashkëta evropiane, prin në rajon në indekset e avancimit demokratik dhe ka mesatare të lartë të zhvillimit ekonomik, andaj avancimi drejt anëtarësimit në BE është hap i natyrshëm dhe i merituar.
Takimi ofroi hapësirë për diskutim të hapur mbi sfidat dhe mundësitë përpara, si dhe rëndësinë e dinamizimit të procesit dhe të bashkëpunimit institucional në funksion të avancimit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian”, thuhet në njoftim./kp