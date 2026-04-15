QKUK: Rritet fluksi i pacientëve gjatë festave, shërbimet mjekësore janë ofruar pa ndërprerje
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka njoftuar opinionin publik se gjatë periudhës së fundit, për shkak të festave zyrtare, është vërejtur një rritje e numrit të pacientëve që kanë kërkuar shërbime në ambulancat specialistike, përfshirë edhe Klinikën e Onkologjisë. Sipas njoftimit, pavarësisht fluksit të shtuar, stafi shëndetësor ka qenë në detyrë gjatë gjithë kohës dhe…
Lajme
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka njoftuar opinionin publik se gjatë periudhës së fundit, për shkak të festave zyrtare, është vërejtur një rritje e numrit të pacientëve që kanë kërkuar shërbime në ambulancat specialistike, përfshirë edhe Klinikën e Onkologjisë.
Sipas njoftimit, pavarësisht fluksit të shtuar, stafi shëndetësor ka qenë në detyrë gjatë gjithë kohës dhe ka punuar me përkushtim maksimal për ofrimin e shërbimeve mjekësore, raporton lajmi.net
QKUK thekson se të gjithë pacientët janë trajtuar sipas protokolleve klinike në fuqi dhe se asnjë pacient nuk është kthyer pa marrë shërbimin e nevojshëm.
Institucioni shëndetësor nënvizon se vazhdon të ofrojë shërbime profesionale për të gjithë qytetarët e Kosovo, duke kërkuar njëkohësisht mirëkuptim nga pacientët për pritjet e mundshme më të gjata pas periudhave të festave, kur zakonisht rritet numri i vizitave./Lajmi.net/