QKUK: Rritet fluksi i pacientëve gjatë festave, shërbimet mjekësore janë ofruar pa ndërprerje

Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka njoftuar opinionin publik se gjatë periudhës së fundit, për shkak të festave zyrtare, është vërejtur një rritje e numrit të pacientëve që kanë kërkuar shërbime në ambulancat specialistike, përfshirë edhe Klinikën e Onkologjisë. Sipas njoftimit, pavarësisht fluksit të shtuar, stafi shëndetësor ka qenë në detyrë gjatë gjithë kohës dhe…

15/04/2026 17:35

Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka njoftuar opinionin publik se gjatë periudhës së fundit, për shkak të festave zyrtare, është vërejtur një rritje e numrit të pacientëve që kanë kërkuar shërbime në ambulancat specialistike, përfshirë edhe Klinikën e Onkologjisë.

Sipas njoftimit, pavarësisht fluksit të shtuar, stafi shëndetësor ka qenë në detyrë gjatë gjithë kohës dhe ka punuar me përkushtim maksimal për ofrimin e shërbimeve mjekësore, raporton lajmi.net

QKUK thekson se të gjithë pacientët janë trajtuar sipas protokolleve klinike në fuqi dhe se asnjë pacient nuk është kthyer pa marrë shërbimin e nevojshëm.

Institucioni shëndetësor nënvizon se vazhdon të ofrojë shërbime profesionale për të gjithë qytetarët e Kosovo, duke kërkuar njëkohësisht mirëkuptim nga pacientët për pritjet e mundshme më të gjata pas periudhave të festave, kur zakonisht rritet numri i vizitave./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 15, 2026

Arrestohet babai i sulmuesit të shkollës në Turqi

April 15, 2026

Delegacioni nga Pakistani mbërrin në Teheran, synohet vazhdimi i negociatave SHBA-Iran...

April 15, 2026

Komisioni për Legjislacion përzgjedh kandidatët për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të...

April 15, 2026

Rasti i sulmit ndaj gazetarit Burim Pacolli: Gjykata Supreme zëvendëson paraburgimin...

April 15, 2026

Starmer thotë se Mbretëria e Bashkuar “s’do t’i dorëzohet presionit” për...

April 15, 2026

Hyseni ia jep edhe një shpresë qytetarëve të Gjilanit: Stadiumi besoj...

Lajme të fundit

Arrestohet babai i sulmuesit të shkollës në Turqi

Delegacioni nga Pakistani mbërrin në Teheran, synohet vazhdimi...

Policia australiane heton akuzat ndaj Katy Perry për abuzim seksual

Komisioni për Legjislacion përzgjedh kandidatët për anëtarë të...