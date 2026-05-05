Shtyhet deri më 20 korrik shpallja e vendimit në Hagë për ish-krerët e UÇK-së, e konfirmon avokati i Thaçit

Vendimi përfundimtar në rastin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Dhomat e Specializuara në Hagë është shtyrë për më 20 korrik 2026. Konfirmimin për shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit e ka bërë për RTK-në avokati i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Luka Mishetiq, i cili në një përgjigje për RTK ka konfirmuar…

Lajme

05/05/2026 22:00

Vendimi përfundimtar në rastin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Dhomat e Specializuara në Hagë është shtyrë për më 20 korrik 2026.

Konfirmimin për shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit e ka bërë për RTK-në avokati i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Luka Mishetiq, i cili në një përgjigje për RTK ka konfirmuar saktësinë e informacionit të raportuar në media.

“Mund ta konfirmoj se kjo është e saktë”, ka deklaruar Mishetiq në përgjigjen e tij në pyetjen nëse raportimi për shtyrjen e vendimit për 20 korrik është i saktë.

Fillimisht, vendimi përfundimtar ishte paraparë të shpallej më 19 maj, brenda afateve të përcaktuara procedurale. Megjithatë, sipas Rregullores së Gjykatës Speciale, trupi gjykues ka në dispozicion 90 ditë për shpalljen e verdiktit, me mundësi shtyrjeje deri në 60 ditë shtesë.

Kësisoj epilogu i një prej proceseve më të rëndësishme gjyqësore në Hagë ndaj ish-drejtuesve të UÇK-së pritet të bëhet publik më 20 korrik 2026.

Artikuj të ngjashëm

May 5, 2026

Ministri britanik i mbrojtjes vjen në Kosovë, takohet me komandantin e KFOR-it

May 5, 2026

Qeveria mban mbledhje elektronike, merr këtë vendim

May 5, 2026

Tahiri: Rama nuk e përfaqëson LDK-në, bashkëpunimi me PDK-në do t’i...

May 5, 2026

Trumpi thotë se ShBA-ja do të bëjë marrëveshje të jashtëzakonshme për...

May 5, 2026

Irani sulmon përsëri me dronë dhe raketa Emiratet e Bashkuara Arabe

May 5, 2026

Sekretari amerikan i Mbrojtjes rithekson se “armëpushimi nuk ka përfunduar”...

Lajme të fundit

Ministri britanik i mbrojtjes vjen në Kosovë, takohet me komandantin e KFOR-it

Qeveria mban mbledhje elektronike, merr këtë vendim

Tahiri: Rama nuk e përfaqëson LDK-në, bashkëpunimi me...

Kërçeli, për LDK-në: Me 13% po caktojnë presidentin dhe kryeministrin