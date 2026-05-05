Shtyhet vendimi për krerët e UÇK-së, reagon Lushtaku: Kjo lë vend për dyshime të forta për ndërhyrje dhe shtyrje të qëllimshme
Ish-deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku ka reaguar në lidhje me shtyrjën e vendimit për krerët e UÇK-së në Hagë deri më 20 korrik. Për Gjykatën në Hagë, ai ka thënë se është politike dhe e padrejtësisë. “Kjo nuk duket si një vonesë e zakonshme procedurale, por lë vend për dyshime të forta për ndërhyrje dhe…
Lajme
Ish-deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku ka reaguar në lidhje me shtyrjën e vendimit për krerët e UÇK-së në Hagë deri më 20 korrik.
Për Gjykatën në Hagë, ai ka thënë se është politike dhe e padrejtësisë.
“Kjo nuk duket si një vonesë e zakonshme procedurale, por lë vend për dyshime të forta për ndërhyrje dhe shtyrje të qëllimshme. Kur drejtësia vonohet në këtë mënyrë, ajo nuk është më drejtësi, por padrejtësi”, ka shtuar Lushtaku.
Ai është shprehur i bindur se krerët e UÇK-së do të triumfojnë. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: