“…Për shkak të zgjedhjeve”, Artan Behrami reagon pas raportimeve për shtyrjen e shpalljes së vendimit nga Haga

Ish-deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka reaguar pas raportimeve se është shtyer verdikti final ndaj ish-krerëve të UÇK-së që ndodhen në Hagë për në muajin korrik, informatë kjo që nuk është konfirmuar akoma. Ai në FB ka shkruar se “a po e shihni sa politike është kjo gjykatë?”, referuar zgjedhjeve që pritet të mbahen në…

Lajme

05/05/2026 22:47

Ish-deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka reaguar pas raportimeve se është shtyer verdikti final ndaj ish-krerëve të UÇK-së që ndodhen në Hagë për në muajin korrik, informatë kjo që nuk është konfirmuar akoma.

Ai në FB ka shkruar se “a po e shihni sa politike është kjo gjykatë?”, referuar zgjedhjeve që pritet të mbahen në qershor.

Reagimi i tij i plotë:

Njëherë ia shtynë ardhjen te babai i sëmurë për shkak të zgjedhjeve. Tani thuhet që sërish shtyhet verdikti për shkak të zgjedhjeve!

A po e shihni sa politike është kjo gjykatë?

Artikuj të ngjashëm

May 5, 2026

Parashikimi i motit për të mërkurën

May 5, 2026

Sibel Halimi: Raportimet për shkarkimin tim s’qëndrojnë, kam paralajmëruar përmbylljen e...

May 5, 2026

Konjufca takon kryediplomaten irlandeze, kërkon mbështetje për rrugën e Kosovës drejt...

May 5, 2026

Rubio: Përfundon operacioni ushtarak i nisur në shkurt kundër Iranit

May 5, 2026

Trumpi thotë se ShBA-ja do të bëjë marrëveshje të jashtëzakonshme për...

May 5, 2026

Irani sulmon përsëri me dronë dhe raketa Emiratet e Bashkuara Arabe

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të mërkurën

Sibel Halimi: Raportimet për shkarkimin tim s’qëndrojnë, kam...

Konjufca takon kryediplomaten irlandeze, kërkon mbështetje për rrugën...

Rubio: Përfundon operacioni ushtarak i nisur në shkurt kundër Iranit