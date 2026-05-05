“…Për shkak të zgjedhjeve”, Artan Behrami reagon pas raportimeve për shtyrjen e shpalljes së vendimit nga Haga
Ish-deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka reaguar pas raportimeve se është shtyer verdikti final ndaj ish-krerëve të UÇK-së që ndodhen në Hagë për në muajin korrik, informatë kjo që nuk është konfirmuar akoma.
Ai në FB ka shkruar se “a po e shihni sa politike është kjo gjykatë?”, referuar zgjedhjeve që pritet të mbahen në qershor.
Reagimi i tij i plotë:
Njëherë ia shtynë ardhjen te babai i sëmurë për shkak të zgjedhjeve. Tani thuhet që sërish shtyhet verdikti për shkak të zgjedhjeve!
A po e shihni sa politike është kjo gjykatë?