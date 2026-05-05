Arsenali siguron finalen e Ligës së Kampionëve

Arsenali ka siguruar një fitore jetike 1:0 ndaj Atlético Madridit në “Emirates Stadium”, duke u kualifikuar në finalen e madhe të UEFA Champions League me rezultatin e përgjithshëm 2:1. Goli i vetëm i takimit erdhi në minutën e 44-të nga Bukayo Saka, i cili goditi saktë pas një topi të kthyer nga portieri Jan Oblak.…

Sport

05/05/2026 22:58

Arsenali ka siguruar një fitore jetike 1:0 ndaj Atlético Madridit në “Emirates Stadium”, duke u kualifikuar në finalen e madhe të UEFA Champions League me rezultatin e përgjithshëm 2:1.

Goli i vetëm i takimit erdhi në minutën e 44-të nga Bukayo Saka, i cili goditi saktë pas një topi të kthyer nga portieri Jan Oblak. Ndeshja ishte mjaft intensive, me Arsenalin që dominoi zotërimin e topit (56%) dhe krijoi më shumë raste shënimi, ndërsa arbitri Daniel Siebert u desh të menaxhonte situata të shumta tensioni dhe ndërhyrje të ashpra nga të dyja palët.

Pjesa e dytë u karakterizua nga ndryshime të shumta taktike, ku Mikel Arteta freskoi ekipin me inkuadrimin e Martin Odegaard dhe Gabriel Martinelli për të ruajtur avantazhin.

Atlético Madrid u mundua të reagonte përmes zëvendësimeve të Diego Simeones, duke përfshirë Alexander Sorloth dhe Alex Baena, por mbrojtja e udhëhequr nga William Saliba dhe portieri David Raya mbetën të pathyeshëm.

Me gjithë 5 minutat shtesë dhe presionin e fundit nga spanjollët, “Topçinjtë” arritën të mbyllin ndeshjen me sukses, duke siguruar biletën për në finalen e madhe.

Artikuj të ngjashëm

May 5, 2026

Thierry Henry vlerëson Kroacinë dhe Luka Modriqin

May 5, 2026

Tensione te Santosi, Neymar godet djalin e Robinhos, më pas kërkon falje…

May 4, 2026

Evertoni ndal Man Cityn, buzëqesh Arsenali – tani titulli duket më...

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të mërkurën

Sibel Halimi: Raportimet për shkarkimin tim s’qëndrojnë, kam...

Konjufca takon kryediplomaten irlandeze, kërkon mbështetje për rrugën...

Rubio: Përfundon operacioni ushtarak i nisur në shkurt kundër Iranit