Arsenali siguron finalen e Ligës së Kampionëve
Arsenali ka siguruar një fitore jetike 1:0 ndaj Atlético Madridit në “Emirates Stadium”, duke u kualifikuar në finalen e madhe të UEFA Champions League me rezultatin e përgjithshëm 2:1. Goli i vetëm i takimit erdhi në minutën e 44-të nga Bukayo Saka, i cili goditi saktë pas një topi të kthyer nga portieri Jan Oblak.…
Goli i vetëm i takimit erdhi në minutën e 44-të nga Bukayo Saka, i cili goditi saktë pas një topi të kthyer nga portieri Jan Oblak. Ndeshja ishte mjaft intensive, me Arsenalin që dominoi zotërimin e topit (56%) dhe krijoi më shumë raste shënimi, ndërsa arbitri Daniel Siebert u desh të menaxhonte situata të shumta tensioni dhe ndërhyrje të ashpra nga të dyja palët.
Pjesa e dytë u karakterizua nga ndryshime të shumta taktike, ku Mikel Arteta freskoi ekipin me inkuadrimin e Martin Odegaard dhe Gabriel Martinelli për të ruajtur avantazhin.
Atlético Madrid u mundua të reagonte përmes zëvendësimeve të Diego Simeones, duke përfshirë Alexander Sorloth dhe Alex Baena, por mbrojtja e udhëhequr nga William Saliba dhe portieri David Raya mbetën të pathyeshëm.
Me gjithë 5 minutat shtesë dhe presionin e fundit nga spanjollët, “Topçinjtë” arritën të mbyllin ndeshjen me sukses, duke siguruar biletën për në finalen e madhe.