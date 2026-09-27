Në dy raste të ndara, Policia në Veri gjen armë, municion dhe uniforma ushtarake me emblemë serbe – Arrestohet një person
Sot, Policia në Veri ka pranuar informacion se në Dren të Leposaviqit dhe Shipovë të Zubin Potokut mund të gjendeshin armë dhe mjete të tjera ilegale. Policia ka ndërmarrë veprimet e nevojshme operative dhe kanë realizuar kontrolle dhe bastisje në këto lokacione, me ç’rast janë gjetur dhe sekuestruar armë, municion, uniforma ushtarake dhe pajisje të tjera.…
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Sot, Policia në Veri ka pranuar informacion se në Dren të Leposaviqit dhe Shipovë të Zubin Potokut mund të gjendeshin armë dhe mjete të tjera ilegale.
Policia ka ndërmarrë veprimet e nevojshme operative dhe kanë realizuar kontrolle dhe bastisje në këto lokacione, me ç’rast janë gjetur dhe sekuestruar armë, municion, uniforma ushtarake dhe pajisje të tjera.
Rasti I – Fshati Dren, Leposaviq
Gjatë kontrollit në një objekt të përdorur si stallë (ahur), zyrtarët policorë kanë gjetur dhe sekuestruar:
Një armë përsëritëse M-56, prodhim jugosllav, Crvena Zastava;
Një pistoletë CZ-99, kalibër 9 mm, prodhim jugosllav, Crvena Zastava;
Një pistoletë CZ Mod-70, kalibër 7.65 mm, prodhim jugosllav, Crvena Zastava;
Nëntëdhjetë e nëntë (99) fishekë të kalibrit 7.62 mm;
Tridhjetë (30) fishekë të kalibrit 9 mm;
Dhjetë (10) fishekë të kalibrit 7.65 mm.
Në lidhje me këtë rast, është arrestuar personi me inicialet S.V., i lindur në vitin 1971, në cilësinë e të dyshuarit.
I dyshuari është shoqëruar në Stacionin Policor në Leposaviq, ku është intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës. Me urdhër të prokurorit të shtetit, të njëjtit i është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh.
Rasti II – Fshati Shipovë, Zubin Potok
Gjatë bastisjes së një shtëpie të pabanuar në fshatin Shipovë të komunës së Zubin Potokut, zyrtarët policorë kanë gjetur dhe sekuestruar:
Një pushkë automatike AK-47, prodhim jugosllav, së bashku me gjashtë (6) karikatorë dhe 157 fishekë të kalibrit përkatës;
Një pushkë gjuetie M-48, prodhim jugosllav, së bashku me 186 fishekë për armë të gjatë;
Një bajonetë;
Uniforma ushtarake me emblemë serbe;
Dy (2) çanta ushtarake;
Një pajisje ushtarake për ushqim.
Në lidhje me këtë rast, deri më tani nuk ka persona të arrestuar.
Me urdhër të prokurorit të shtetit, për të dy rastet është iniciuar hetimi për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Drejtoria Rajonale e Policisë Mitrovicë Veri falënderon qytetarët për bashkëpunimin dhe i inkurajon ata që çdo rast të dyshimtë ta raportojnë në numrin 192.
Policia mbetet e përkushtuar në ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme ligjore me qëllim të garantimit të sigurisë dhe rendit publik.