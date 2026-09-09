Formacionet zyrtare: Napoli – Arsenal

Janë publikuar formacionet zyrtare për një nga përballjet më interesante të mbrëmjes në Ligën e Kampionëve, ku Napoli pret Arsenalin. Napoli dhe Arsenal luajnë në “Maradona” me fillim nga ora 21:00. Pak para duelit janë publikuar formacionet zyrtare. Ja përbërjet: NAPOLI XI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund,…

Sport

09/09/2026 20:21

Janë publikuar formacionet zyrtare për një nga përballjet më interesante të mbrëmjes në Ligën e Kampionëve, ku Napoli pret Arsenalin.

Napoli dhe Arsenal luajnë në “Maradona” me fillim nga ora 21:00.

Pak para duelit janë publikuar formacionet zyrtare.

Ja përbërjet:

NAPOLI XI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Alisson Santos.

ARSENAL XI: David Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapié; Mikel Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyökeres.

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