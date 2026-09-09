Formacionet zyrtare: Liverpool nis aventurën në Champions ndaj Atleticos
Andoni Iraola do ta përjetojë për herë të parë Ligën e Kampionëve si trajner i Liverpoolit, ndërsa debutimi i tij vjen në një skenë të madhe: në “Anfield” përballë Atlético Madridit. Skuadra angleze e nis për të dytin sezon radhazi fazën e Ligës së Kampionëve në shtëpi ndaj gjigantit spanjoll, në një përballje që premton…
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Andoni Iraola do ta përjetojë për herë të parë Ligën e Kampionëve si trajner i Liverpoolit, ndërsa debutimi i tij vjen në një skenë të madhe: në “Anfield” përballë Atlético Madridit.
Skuadra angleze e nis për të dytin sezon radhazi fazën e Ligës së Kampionëve në shtëpi ndaj gjigantit spanjoll, në një përballje që premton intensitet dhe shumë gola.
Iraola kërkon ta nisë me fitore në “Anfield”
Për trajnerin spanjoll, një debutim në Champions në “Anfield” vështirë se mund të kishte një skenar më prestigjioz.
Liverpool vjen në këtë ndeshje pas fitores 2-0 ndaj Ipswichit në fundjavë, që ishte edhe triumfi i parë i Iraolës në krye të skuadrës.
Rezultati erdhi në momentin e duhur, sidomos duke marrë parasysh historinë e fortë të Liverpoolit në ndeshjet hapëse evropiane në shtëpi.
“The Reds” nuk kanë humbur asnjëherë ndeshjen e parë të një edicioni të Kupës së Evropës apo Ligës së Kampionëve kur e kanë zhvilluar në fushën e tyre, duke regjistruar 10 fitore dhe dy barazime.
Për më tepër, Liverpool ka fituar 17 nga 18 ndeshjet e fundit evropiane në “Anfield” në fazën e grupeve apo të ligës.
Simeone ka përvojën në anën e tij
Në krahun tjetër është Diego Simeone, një prej trajnerëve më me përvojë në historinë e Ligës së Kampionëve.
Argjentinasi do ta udhëheqë Atlético Madridin për të 14-in sezon radhazi në këtë kompeticion.
Ai ka edhe një bilanc pozitiv në përballjet direkte me Iraolën, duke fituar tri nga katër duelet e mëparshme mes tyre, ndërsa një ndeshje ka përfunduar në barazim.
Megjithatë, Atlético vjen në “Anfield” pas një rezultati zhgënjyes.
Skuadra madrilene u mposht 3-0 nga Athletic Club në La Liga, duke humbur edhe rekordin e pamposhtur në këtë fillim sezoni.
Atlético shënon rregullisht, por ka probleme në mbrojtje
Pavarësisht humbjes së fundjavës, Atlético Madrid vazhdon të jetë një skuadër shumë e rrezikshme në fazën sulmuese.
Madrilenët kanë shënuar në 22 nga 24 ndeshjet e fundit të fazës së grupeve apo të ligës në Champions.
Megjithatë, mbrojtja mbetet shqetësuese.
Atlético ka mbajtur vetëm një herë portën të paprekur në 16 ndeshjet e fundit në Ligën e Kampionëve.
Edhe statistikat e dy sezoneve të fundit tregojnë se ndeshjet e Atleticos kanë qenë shumë të hapura, me një mesatare prej katër golash për takim në 16 ndeshjet e fazës së ligës.
Historia favorizon Liverpoolin
Atlético Madrid nuk ka fituar asnjëherë ndaj një skuadre angleze në fazën e grupeve apo të ligës së Championsit, duke regjistruar katër barazime dhe gjashtë humbje.
Për më tepër, spanjollët kanë humbur tri ndeshjet e fundit ndaj Liverpoolit.
Nga ana tjetër, Liverpool është në një seri prej gjashtë fitoresh radhazi ndaj skuadrave spanjolle në këtë fazë të kompeticionit.
Një tjetër statistikë interesante është se asnjë nga 81 ndeshjet e fundit të Liverpoolit në fazën e grupeve apo të ligës së Championsit nuk ka përfunduar 0-0.
Gakpo dhe Llorente, lojtarët për t’u ndjekur
Cody Gakpo e ka nisur shumë mirë sezonin me Liverpoolin, duke regjistruar një gol dhe tri asistime.
Holandezi ka treguar gjithashtu se është veçanërisht i rrezikshëm pas pushimit, pasi 10 golat e tij të fundit me klubin kanë ardhur në pjesën e dytë.
Te Atlético Madrid, vëmendja do të jetë te Marcos Llorente.
Mesfushori spanjoll duket se e pëlqen veçanërisht “Anfieldin”, pasi ka shënuar katër gola në dy paraqitjet e tij të mëparshme në këtë stadium, tre prej tyre pas pushimit.
Mungesa të rëndësishme në të dyja skuadrat
Liverpool do të jetë pa Hugo Ekitike dhe Conor Bradley, të cilët kryesojnë listën e të dëmtuarve.
Atlético Madrid, ndërkohë, nuk do të ketë në dispozicion sulmuesin Alexander Sørloth.
Në bazë të formës në “Anfield”, historisë së përballjeve dhe problemeve të Atleticos në mbrojtje, Liverpool hyn me avantazh në këtë duel.
Megjithatë, aftësia e skuadrës së Simeones për të shënuar rregullisht në Evropë paralajmëron se ndeshja mund të jetë shumë më e komplikuar sesa sugjerojnë statistikat.