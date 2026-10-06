Arrihet marrëveshja, Justina Shiroka Pula pritet të votohet edhe nga PDK për presidente

Partia Demokratike e Kosovës do ta votoj Justina Shiroka Pulën për Presidente. Kështu ka mësuar lajmi.net nga burimet e veta. Justina Shiroka Pula është propozuar sot nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por që ka thënë se atë do ta bind PDK pasi ajo ka qenë ministre në Qeverinë Thaçi 1. Shiroka Pula është kontaktuar…

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06/10/2026 23:06

Partia Demokratike e Kosovës do ta votoj Justina Shiroka Pulën për Presidente.

Kështu ka mësuar lajmi.net nga burimet e veta.

Justina Shiroka Pula është propozuar sot nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por që ka thënë se atë do ta bind PDK pasi ajo ka qenë ministre në Qeverinë Thaçi 1.

Shiroka Pula është kontaktuar sot dy herë në Debat Plus, por ajo ka thënë se nuk ka vendosur.

Fillimisht është deklaruar se ka mysafirë ndërsa më pas ka deklaruar se nuk ka biseduar ende me njerëzit kompetentë.

Tani, pritet vetëm edhe konfirmimi i Justina Shiroka Pulës e cila ende nuk është deklaruar. /Lajmi.net/

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