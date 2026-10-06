PDK në Kuvend për ta votuar Ligjin për Specialen, kundërkandidate e Shiroka-Pulës vendoset Eliza Hoxha

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza ka njoftuar se janë pajtuar me propozimin e fundit që bëri kryeministri Albin Kurti. “Kjo është dashur të ndodhë më herët para shumë ditëve dhe është dashur të ketë seriozitet në këtë çështje për vendin e ku ndodhet dhe për situatën se ku duam me e çu vendin. Për PDK-në…

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06/10/2026 23:11

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza ka njoftuar se janë pajtuar me propozimin e fundit që bëri kryeministri Albin Kurti.

“Kjo është dashur të ndodhë më herët para shumë ditëve dhe është dashur të ketë seriozitet në këtë çështje për vendin e ku ndodhet dhe për situatën se ku duam me e çu vendin. Për PDK-në ne do shkojmë në sallën e Kuvendit dhe presim me votu ligjin për Dhomat e Specializuara dhe çështja tjetër është që z.Kurti edhe pse ne s’kemi pasur mundësi për të biseduar me zonjën Shiroka-Pula, por për PDK-në është një emër e pranueshme për presidente.

Përveç kësaj me qëllim që të zhvillohen procedurat dhe kushtet PDK-ja e propozon si kundërkandidate edhe zonjën Eliza Hoxha. Ne po shkojmë në sallë të presim deputetët, koha është e shkurtër dhe ne jemi të interesuar me pas ligjin për dhomat e specializuara për peshën dhe rëndësinë që ka”,deklaroi Hamza./Lajmi.net/

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