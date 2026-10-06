Kuvendi i Kosovës bëhet gati për të votuar për Presidentin, pak minuta nga përfundimi i afatit kushtetues

Në Kuvendin e Kosovës tashmë ndodhen deputetët e PDK-së, VV-së dhe Aleancës. Aty pritet që fillimisht të votohet në shqyrtim të dytë plotësim-ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Dhomave të Specializuara, e më pas të votohet edhe për Presidentin e Kosovës. Në sallë kanë filluar të bëhen përgatitjet për…

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06/10/2026 23:37

Në Kuvendin e Kosovës tashmë ndodhen deputetët e PDK-së, VV-së dhe Aleancës.

Aty pritet që fillimisht të votohet në shqyrtim të dytë plotësim-ndryshimi i ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Dhomave të Specializuara, e më pas të votohet edhe për Presidentin e Kosovës.

Në sallë kanë filluar të bëhen përgatitjet për votimin e Presidentit.

Në garë janë Justina Shiroka Pula dhe Eliza Hoxha. /Lajmi.net/

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