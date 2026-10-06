Justina Shiroka Pula niset nga lagja Marigona drejt Kuvendit të Kosovës
Kandidatja për Presidente, Justina Shiroka Pula është nisur drejt Kuvendit të Kosovës. Rruga e saj është nga lagja Marigona ku edhe jeton. Ajo ende nuk e ka konfirmuar se e ka pranuar ofertën që të jetë kandidate për Presidente, por ardhja e saj në Kuvend e thotë atë. Në garë pritet të jetë bashkë me…
Lajme
Kandidatja për Presidente, Justina Shiroka Pula është nisur drejt Kuvendit të Kosovës.
Rruga e saj është nga lagja Marigona ku edhe jeton.
Ajo ende nuk e ka konfirmuar se e ka pranuar ofertën që të jetë kandidate për Presidente, por ardhja e saj në Kuvend e thotë atë.
Në garë pritet të jetë bashkë me deputeten e PDK-së, Eliza Hoxhën. /Lajmi.net/