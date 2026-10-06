Justina Shiroka Pula niset nga lagja Marigona drejt Kuvendit të Kosovës

Kandidatja për Presidente, Justina Shiroka Pula është nisur drejt Kuvendit të Kosovës. Rruga e saj është nga lagja Marigona ku edhe jeton. Ajo ende nuk e ka konfirmuar se e ka pranuar ofertën që të jetë kandidate për Presidente, por ardhja e saj në Kuvend e thotë atë. Në garë pritet të jetë bashkë me…

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06/10/2026 23:33

Kandidatja për Presidente, Justina Shiroka Pula është nisur drejt Kuvendit të Kosovës.

Rruga e saj është nga lagja Marigona ku edhe jeton.

Ajo ende nuk e ka konfirmuar se e ka pranuar ofertën që të jetë kandidate për Presidente, por ardhja e saj në Kuvend e thotë atë.

Në garë pritet të jetë bashkë me deputeten e PDK-së, Eliza Hoxhën. /Lajmi.net/

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