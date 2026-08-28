1.7 milion udhëtarë këtë muaj në Aeroportin e Rinasit, Rama: Rekordi i një dite mbi 60 mijë
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka ndarë një postim në rrjetet sociale sa i përket fluksit të madh në Aeroportin e Rinasit. Në postimin e tij, ai shkruam se vetëm në muajin gusht janë shënuar mbi 1.7 milionë pasagjerë, ndërsa rekordi ishte më 17 gusht, ku shprehet se aeroporti përpunoi 60,291 pasagjerë dhe 326 fluturime…
Lajme
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka ndarë një postim në rrjetet sociale sa i përket fluksit të madh në Aeroportin e Rinasit.
Në postimin e tij, ai shkruam se vetëm në muajin gusht janë shënuar mbi 1.7 milionë pasagjerë, ndërsa rekordi ishte më 17 gusht, ku shprehet se aeroporti përpunoi 60,291 pasagjerë dhe 326 fluturime brenda një dite.
“Vijojnë shifrat e larta në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës, me 1.717 milion pasagjerë të përpunuar vetëm gjatë këtij muaji, deri më 27 gusht.
Rekord më 17 gusht, kur aeroporti përpunoi 60,291 pasagjerë dhe 326 fluturime brenda një dite të vetme.
Edhe gjatë muajit korrik Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës ka përpunuar afro 1.65 milion, 28.1% më i lartë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar.
Në raportin e saj të prillit 2026 për trafikun aeroportual, organizata europiane e aviacionit civil e renditi sërish Tiranën si aeroportin me rritjen më të shpejtë mujore në kategorinë e aeroporteve të mëdha”, shkruan Rama.