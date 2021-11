​Çfarë e shkakton bakterofobinë dhe si ta njohim atë?

Një person i tillë ka frikë se si bakteret do të hyjnë në trup dhe ai do të vdesë.

Çfarë e shkakton bakterofobinë?

Frika nga bakteret mund të ndodhë si pasojë e traumave të fëmijërisë, ose tejkalimit të një sëmundjeje të caktuar të shkaktuar nga bakteret. Po kështu, nëse familja, veçanërisht prindërit, kanë frikë nga bakteret dhe shpesh diskutojnë për sipërfaqe të pastra dhe lajnë duart më shumë se zakonisht, ka mundësi që edhe fëmija të përvetësojë të njëjtën sjellje dhe ta mbajë për gjithë jetën. Kjo frikë mund të ndodhë edhe për shkak të ndikimeve të ndryshme të jashtme.

Si ta njohim bakterofobinë?

Është normale të lajmë duart para dhe pas ngrënies, kur vijmë nga jashtë dhe në situata të ngjashme. Mirëpo, kur një person lan duart sa herë që prek një objekt dhe vazhdimisht mendon për pasojat që mund të shkaktojnë bakteret, kjo quhet bakterofobi. Përveç kësaj, kjo fobi mund të njihet kur shqetësimet kufizojnë veprime të caktuara në jetën e një personi.

Si sillen njerëzit me bakterofobi?

Njerëzit që kanë frikë nga bakteret do të ndjejnë frikë dhe ankth të vazhdueshëm në situata ku nivelet e baktereve mund të rriten. Këta njerëz gjithashtu do të shmangin shkuarjen në vende me shumë njerëz dhe ndonjëherë nuk do të jenë në gjendje të funksionojnë normalisht në shtëpinë e tyre, si dhe në punë apo shkollë. Ata gjithashtu mund të shmangin shkuarjen në kafene apo restorante, por edhe të heqin dorë nga aktivitetet si seksi.

Do të pastrojë vazhdimisht të gjitha sipërfaqet, madje edhe pas pastrimit nuk do të ndihet i sigurt. Ata do të shmangin prekjen e sipërfaqeve që prekin shumë njerëz, si dorezat e dyerve, tavolinat ose kompjuterët. Ata gjithashtu do të kalojnë shumë kohë vetëm duke menduar për bakteret dhe ndikimin e tyre në trup.

Cilat janë simptomat e bakterofobisë?

Frika nga bakteret njihet nga disa simptoma:

-shqetësim i vazhdueshëm për praninë e baktereve

-ankthi

-pamundësia për të kontrolluar frikën nga bakteret

-rrahjet e përshpejtuara të zemrës

-djersitje e shuplakave

-dhimbje gjoksi

-dridhje

-të përziera

-dhimbje koke

-pamundësia për t’u çlodhur

Këto simptoma mund të ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e jetës dhe në disa raste mund të çojnë në çrregullim obsesiv-kompulsiv sepse ka veprime të përsëritura pa të cilat një person nuk mund të mbijetojë ditën.

Si trajtohet bakterofobia?

Biseda me një psikiatër ose psikolog dhe përcaktimi i gjendjes mund të ndihmojë, dhe lloje të ndryshme terapish janë gjithashtu efektive. Në disa raste, ilaçet që do të qetësojnë nivelin e ankthit mund të ndihmojnë gjithashtu.

Meditimi dhe frymëmarrja e thellë do të qetësojnë ankthin. Flini mjaftueshëm dhe ngrënia e duhur mund të ndryshojë gjithashtu disponimin tuaj dhe rezultatet më të mira do të vijnë nga metoda e ekspozimit ndaj fobive dhe përdorimi i një sërë mënyrash për të menduar më pak për bakteret.