Zyrtare: Ja në cilën ditë do të emërojë Barca trajnerin e ri

Të hënën më 29 maj, do të emërohet trajneri i ri i Barcelonës.

Këtë e ka bërë të ditur presidenti i Barcelonës, Josep Maria Bartomeu.

Ai pas ndeshjes së fundit të sezonit, ka thënë se më 29 maj, do të prezantojnë trajnerin e ri të Barcelonës, i cili do të zëvendësojë Luis Enriquen, që do të largohet menjëherë pas ndeshjes së Kupës së Mbretit.

“Të hënën më 29 maj do të emërohet trajneri i ri i Barcelonës”, ka deklaruar Bartomeu./Lajmi.net/

Parashikoni ndeshje të futbollit dhe fitoni dhjetëra shpërblime, duke përfshirë një iPhone 7 dhe Samsung Galaxy S6