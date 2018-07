Youtube sjell opsionin Incognito

YouTube gjithmonë ju ka lejuar të fshini elementet e zgjedhura nga historia juaj e shikimit, por tani përdoruesit e Android mund të shkojnë një hap më tej.

Modeliteti i ri incognito për aplikacionin YouTube do t’ju lejojë të shikoni videot pa lënë kurrë një gjurmë digjitale të provave në rend të parë (adresa juaj IP ende do të regjistrohet, kështu që ndoshta është më mirë që të mos çmendeni në punë).

Për të nisur modalitetin e fshehtë në aplikacionin YouTube, klikoni lehtë mbi ikonën tuaj të llogarisë. Këtu, do të gjeni ‘Turn on Incognito’ që ndodhet pak më sipër Settings. Prej kësaj pike, historia juaj e shikimit nuk do të regjistrohet.

Ndërsa është mirë që YouTube të prezantojë tiparin e fshehtë, duhet të thuhet se është pak me të meta në ekzekutim. Për shembull, nëse përpiqesh të shikosh përmbajtje me moshë të kufizuar në Incognito do të kërkojë që të fikësh opsionin dhe të identifikohesh përsëri në llogarinë tënde, duke e bërë këtë veçori disi të pakuptimtë.

Në thelb, kalimi në modalitetin “incognito” ju ofron të njëjtën përvojë në YouTube që do të merrni nëse nuk jeni regjistruar asnjëherë në llogarinë tuaj Gmail.