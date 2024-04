Inspektori i ATK-së i dyshuar për ryshfet del para Gjykatës në Mitrovicë Inspektori i Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) në Mitrovicë me inicialet Q.M., ka dalë të premten para gjykatësit në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, për t’u përballur me kërkesën e Prokurorisë për paraburgim. Ai dyshohet se ka kryer veprën penale të marrjes së ryshfetit. Së bashku me inspektorin, para kësaj gjykate pritet të dalë sot edhe…