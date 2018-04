Valverde ka një lajm të keq për tifozët e Barcelonës

Ernesto Valverde ka thënë se e ardhmja e Andres Iniestas ende nuk është vendosur.

Largimi i mesfushorit të Barcelonës, Andres Iniesta sezonin e ardhshëm ka qenë shpesh temë e mediave spanjolle, por jo edhe për trajnerin e tij.

Trajneri i Katalanasve, Ernesto Valverde ka thënë se e ardhmja e Iniestas ende nuk është vendosur.

Sipas tij 33 vjeçari do të mendojë vet se a do të qëndroi apo do të largohet në fund të sezonit nga Barcelona.

“Nuk është e sigurt se a do ti themi atij lamturmirë ende”, ka thënë Valverde në konferencën për shtyp para ndeshjes se të martës ndaj Celta Vigos, transmeton “Albeu”.

“Të tjerët mund të largohet por nuk e di çfarë të them – dhe pse duhet ta them unë. Ai është njëri nga ata se mund të vendos vet dhe unë nuk dua ta përfshijë vetveten dhe të spekulojë për të ardhmen e tij”, tha Valverde në këtë konferencë për shtyp.