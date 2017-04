Takim historik nga Sigal Prishtina (FOTO)

Sigal Prishtina është takuar me zyrtarë të Ligës ABA.

Njoftimi i plotë nga Sigal Prishtina:

Takim historik për Sigal Prishtinën në selinë e ligës ABA

Sot, në Zagreb, në selinë e Ligës ABA, për herë të parë u takuam me drejtuesit e saj. Së bashku me drejtorin e kësaj lige, z. Krešimir Novosel, diskutuam për mundësinë e pjesëmarrjes së klubit tonë Sigal Prishtina në këtë kompeticion prestigjioz. Pas prezantimit të klubit tonë dhe të ideve tona, si dhe pas prezantimit të gjendjes nga ana e drejtorit Novosel, u pajtuam që bashkarisht të punojmë në drejtimin konstruktiv për zhvillimin e basketbollit dhe miqësisë sportive në regjion, e cila do të prodhonte rezultate pozitive për të gjithë.

Me këtë rast falënderojmë bashkatdhetarët tanë të vyeshëm në Kroaci, veçanërisht familjen Domdjoni dhe Kristianin i cili si përfaqësues zyrtar i klubit po angazhohet shumë për këtë qëllim. Po ashtu edhe ambasadën tonë në Kroaci dhe mikun tonë Uliks Emra për mikpritjen.

