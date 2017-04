Fury reagon pas provokimit nga Joshua (FOTO)

Pas deklaratës ku Joshua tha që Fury është fshehur, ky i fundit ka reaguar në Twitter.

Fury e ka përshëndetur fitoren e Joshuas, duke e konsideruar meçin e tij ndaj Klitschkos si “jetë a vdekje”, përcjellë “Lajmi.net”.

Fotoja e postuar nga Fury në Tëitter, ka marrë shumë pëlqime. /Lajmi.net/

Wellldone @anthonyfjoshua good fight, you had life & death with @klitschko & I played with the guy, let's dance 💃 pic.twitter.com/alLRHPb513

— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) April 29, 2017