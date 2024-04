Aksion i Policisë së Kosovës në Prishtinë e Gjilan: Gjenden dy bunkerë të sofistikuar dhe disa armë, dy të arrestuar dhe një në arrati

Policia e Kosovës ka njoftuar sot se në vazhdën e aktiviteteve hetimore dhe operative në terren ka zhvilluar një operacion policor në rajonin e Prishtinës dhe Gjilanit, i cili rezultoi me gjetjen e dy bunkerëve dhe disa armëve të zjarrit me municion.

Njësitë përkatëse policore në bashkëpunim dhe në koordinim të detyrave sipas kompetencës, kanë realizuar një operacion policor të koduar ‘Baroni’ me urdhërese të lëshuar nga Gjykata Themelore-Prishtinë, ku janë kontrolluar 5 (pesë) shtëpi banimi në rajonin e Prishtinës dhe një vilë (shtëpi mali) në fshatin Makresh-Gjilan.

Kontrollet e realizuara nga Policia, kanë rezultuar me gjetjen e:

2 (dy) Bunkerë (vende të fshehta, të modifikuara në mënyrë shumë profesionale për fshehjen e gjërave ilegale),

Armë automatike, një karikator dhe 31 fishekë,

Armë zjarri, një karikator dhe 17 fishekë,

Arme e gjuetisë, një karikator dhe 6 fishekë.

Armë zjarri, një karikator dhe 7 fishekë,

Në vendngjarje ka dalë njësia e teknikës kriminalistike dhe forenzikës e cila ka bërë fotografimin dhe konfiskimin e të gjitha dëshmive të gjetura si prova materiale.

Lidhur me rastin dy personat e dyshuar meshkuj kosovarë janë shoqëruar në zyrat e DHTN-së Prishtinë për inicim të rastit dhe në konsultim me prokurorin kompetent me urdhër të tij, të dyshuarit pas intervistimit janë dërguar në qendrën e mbajtjes për 48-orë, teksa i dyshuari i tretë ndodhet në arrati.