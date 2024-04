Sara dhe Bardhi dërgojnë dron në mbështetje të Heidit – “Më ty deri në fitore, qëndro e fortë”

Sara dhe Bardhi tregojnë mbështetjen e tyre për Heidi Bacin.

Dyshja kanë dërguar një dron për Hedin në emër edhe të bebit të tyre, shkruan lajmi.net.

“Më ty deri në fitore, qëndro e fortë të duam Sara, Bardhi dhe Bebi”, ishte e shkruar në pankartën e dërguar.

Ndërsa në ‘Instagram’ Sara ka treguar së droni për Heidin është krijuar me datën 1 Prill dhe deri më sot nuk është ngritur për shkak të pamundësive.

“Nuk me keni kërkuar kurrë diçka me shume sesa ti çoja një dron scoiattolos PS : Droni për Heidin është krijuar qe ne date 1 prill kur çifti ishte ok por është ngritur sot për shkak te pamundësive”, ka shkruar në Instagram Sara.

Ky dron i dërguar nuk nënkupton që Sara dhe Bardhi nuk e mbështesin Romeon.

“Kjo nuk do te thotë se nuk mbështesim Romeo Veshaj për te cilin mund te kemi një zog tjetër këto ditë. U kërkojmë fansave te Romit te rrinë te qete sepse dronat nuk i kontrollojmë ne se K U R shkojnë. Ndërkohë i urojme vajzës me te sulmuar te momentit te qëndrojë e forte”, ka shkruar më tej Sara./Lajmi.net/