Femra Gaforre; tiparet e më të ëmblës së horoskopit

Gaforrja është e ndjeshmja, ëndërruesja, ajo që kërkon dashurinë e madhe dhe dashuron fort.

Gaforrja jepet në lidhje dhe është besnike. Madje, për partnerin e saj mund të arrijë në skaje dhe të durojë shumë. Nuk i bën përshtypje nëse lëndohet.

Ajo e di se kjo është listën e gjërave për t’u bërë. Profesionalisht është krijuese, në punë bën pikërisht këtë dhe është shumë e pëlqyer prej të tjerëve.

Në përgjithësi, është e dashur, jo sepse të tjerët kanë diçka për të fituar prej saj, por sepse është thjeshtë një vajzë e mirë. Me një Gaforre do ndiesh gjithmonë ëmbëlsi, ngrohtësi dhe nuk do të të lërë kurrë të ndihesh vetëm.

Vetëm bëj kujdes të mos e lësh të largohet nga jeta jote. Kur një Gafore largohet, largohet përgjithmonë.