​Google ka vendosur të fshijë llogaritë joaktive Google po ecën përpara me planin për të fshirë llogaritë që kanë qenë joaktive për të paktën dy vjet. Llogaritë nuk do të fshihen deri më 1 dhjetor, por Google do të fillojë të dërgojë paralajmërime për përdoruesit që nuk kanë përdorur llogaritë e tyre, shkruan CNN. Kompania do të dërgojë njoftime të shumta paralajmëruese…