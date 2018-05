Boateng zgjedh ekipin për sezonin e ri

.

Kevin-Prince Boateng konsiderohet dhurata e drejtuesve të Real Betis për tifozët për kualifikimin në Europa League.

Por ky operacion nuk do të realizohet dhe është agjenti i ganezit që e konfirmon.

Edoardo Crnjar e pranoi se ka biseduar me klubin spanjoll për një transferim në verë por si duket palët nuk arritën një akord ekonomik dhe sipas tij 31-vjeçari do të qëndrojë në Bundesligë ku ka edhe 2 vite të tjera kontratë me Eintracht Frankfurt.