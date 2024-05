Lajçak në Washington takohet me O’Brien dhe Escobarin, flasin për rrugën përpara të dialogut

Siç ka njoftuar në platformën “X”, gjatë takimit është diskutuar për rrugën përpara të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.

Lajçak shtoi se është rikonfirmuar bashkëpunimi i shkëlqyer mes SHBA-së dhe BE-së.

“Një kënaqësi për t’u takuar @StateEUR Jim O’Brien dhe Zëvendës Ndihmës Sekretari Escobar në Washington sot për të diskutuar rrugën përpara në Dialog dhe çështje të tjera rajonale në Ballkanin Perëndimor. Rikonfirmuam 🇪🇺🇺🇸bashkëpunimin tonë të shkëlqyer”, shkroi Lajçak.

Ndërkaq O’Brien tha se SHBA mbështet fuqishëm dialogun si rrugë drejt marrëdhënieve paqësore dhe produktive.

Important discussions with Deputy Assistant Secretary Gabriel Escobar and EUSR @MiroslavLajcak today. We coordinated strategies for moving Kosovo and Serbia forward in the EU-facilitated Dialogue. U.S. strongly supports the Dialogue as the path to peaceful, productive relations. pic.twitter.com/yWr6VrLjVs

