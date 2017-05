Behrami ia prenë flokët yllit të Zvicrës që po flinte në gjumë (VIDEO)

Valon Behrami po përkujdeset që të dhuroi momente gazmore në grumbullim te Përfaqësuesja e Zvicrës.

Mesfushori me prejardhje nga Kosova, së bashku me disa shqiptarë tjerë, janë ftuar nga Zvicra, për ndeshjen miqësore më 1 qershor ndaj Bjellorusisë dhe ndeshjen kualifikuese për Kampionatin Botëror ‘Rusia 2018’ ndaj Ishujve Faroe në udhëtim më 9 qershor.

Në përgatitjet për këto ndeshje, nuk po mungon humori mes lojtarëve.

Behrami ka vendosur të “merret” pak me talentin Embolo, të cilit ia ka prerë flokët derisa ky i fundit po flinte./Lajmi.net/

I had to do something for his hair…🦁✂️✂️ #embolo #thestar ❤️ pic.twitter.com/AdtC6X74fl

— Valon Behrami (@ValonBera) May 25, 2017