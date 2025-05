Zyrtare: Xabi Alonso, trajneri i ri i Real Madrid-it Skuadra e Real Madrid-it ka zyrtarizuar Xabi Alonson si trajner të ri të skuadrës. “Galaktikët” në njoftimin e bërë kanë shkruar se Alonso do të nënshkruaj kontratë deri në vitin 2028, transmeton lajmi.net Prezantimi i Alonsos do të bëhet nesër, në ora 12:30, në ambientet e klubit në Madrid. Ai do të zëvendësoj Carlo Ancelottin,…