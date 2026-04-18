Mediat portugeze: Real Madridi po e shqyrton seriozisht rikthimin e José Mourinhos në pankinë
Sipas mediumit portugez “Record” rikthimi i trajnerit të njohur José Mourinho në pankinën e Real Madridit është duke u konsideruar si një mundësi reale, ndërsa klubi madrilen thuhet se po e shqyrton seriozisht këtë opsion.
Raportimet theksojnë se mund të ketë zhvillime të shpejta në ditët në vijim, edhe pse ende nuk ka asgjë zyrtare nga klubi, transmeton lajmi.net.
Në ndërkohë, sipas raportimeve të fundit sportive, Real Madridi ka kaluar nëpër disa ndryshime në pankinë gjatë kësaj periudhe: Xabi Alonso ishte emëruar trajner i parë në verën e vitit 2025, por më pas është larguar nga posti në mes të sezonit. Pas tij, drejtimin e ekipit e ka marrë Álvaro Arbeloa, i cili aktualisht është në krye të skuadrës.
Mourinho ka një histori të mëparshme me Real Madridin, ku ka drejtuar ekipin nga viti 2010 deri në 2013, duke fituar La Ligën dhe Kupën e Mbretit.
Megjithatë, deri tani nuk ka konfirmim zyrtar për ndonjë rikthim të mundshëm, dhe gjithçka mbetet në nivel raportimesh mediatike./lajmi.net/