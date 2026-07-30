Zyrtare: Vjosa Osmani dhe Albena Reshitaj bëhen pjesë e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së

Kryetari i rikonfirmuar i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka treguar disa prej vendimeve që morën në Kuvendin e Jashtëzakonshëm sot. Abdixhiku tha se është marrë vendim që të gjithë deputetët e LDK-së të bëhen pjesë e Këshillit të Përgjithshëm me të drejta të plota, transmeton lajmi.net. Kështu që zyrtarisht, Vjosa Osmani rikthehet në struktura të LDK-së.…

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30/07/2026 23:21

Kryetari i rikonfirmuar i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka treguar disa prej vendimeve që morën në Kuvendin e Jashtëzakonshëm sot.

Abdixhiku tha se është marrë vendim që të gjithë deputetët e LDK-së të bëhen pjesë e Këshillit të Përgjithshëm me të drejta të plota, transmeton lajmi.net.

Kështu që zyrtarisht, Vjosa Osmani rikthehet në struktura të LDK-së. Bashkë me të edhe deputetja e zgjedhur nga lista e saj, Albena Reshitaj.

“Morëm vendim që në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-së, t’i inkorporojmë si anëtarë me të drejta të plota të gjithë deputetët e LDK-së, të cilëve ju urojmë mirëseardhje në këtë Këshill të Përgjithshëm.”, tha Abdixhiku./lajmi.net/

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