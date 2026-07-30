“Ka gabuar rëndë, antarësia e LDK-së nuk e fal këtë gjë” – Abdixhiku “selam” Përparim Ramës
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka thënë se çdokush që është përfshirë me bindje të drejta në procesin e shkarkimit të tij, ai mund t’i kuptojë. Por, ka thënë nga ajo që ka parë prej përgjimeve dhe nëse janë përdorur mekanizma shtetëror për ta trazuar LDK-në, atëherë do të ketë përgjegjësi. Ai…
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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka thënë se çdokush që është përfshirë me bindje të drejta në procesin e shkarkimit të tij, ai mund t’i kuptojë.
Por, ka thënë nga ajo që ka parë prej përgjimeve dhe nëse janë përdorur mekanizma shtetëror për ta trazuar LDK-në, atëherë do të ketë përgjegjësi. Ai ka paralajmëruar edhe kryetarin e Prishtinës, Përparim Rama.
“Kanë gabuar rëndë gjithë ata që janë përfshirë në këtë drejtim. Nëse z. Rama është përfshirë në këtë drejtim, ai ka gabuar rëndë. E anëtarësia e LDK-së nuk e fal këtë gjë”, ka thënë Abdixhiku.