Zyrtarë të shumtë të Vetëvendosjes e deputetë pjesë e “Marshit për Liri”
Thuajse çdo cep i shesheve në Prishtinë është mbushur me qytetarë të shumtë, të cilët janë bërë pjesë e marshit për liri. Në shesh tanimë kanë arritur edhe disa prej deputetëve të Vetëvendosjes, në mesin e tyre edhe deputetja e gruaja e Rexhep Selimit, Shqipe Selimi. Bashkë me të ishte edhe deputeti Ilir Konushevci dhe…
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Thuajse çdo cep i shesheve në Prishtinë është mbushur me qytetarë të shumtë, të cilët janë bërë pjesë e marshit për liri.
Në shesh tanimë kanë arritur edhe disa prej deputetëve të Vetëvendosjes, në mesin e tyre edhe deputetja e gruaja e Rexhep Selimit, Shqipe Selimi.
Bashkë me të ishte edhe deputeti Ilir Konushevci dhe shumë të tjerë, transmeto lajmi.net.
I pranishëm është parë Valon Hoti dhe Adnan Rrustemi si dhe edhe Ilir Çeriqi dhe zyrtarë të tjerë të Vetëvendosjes./Lajmi.net/