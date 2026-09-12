Zyrtarë të shumtë të Vetëvendosjes e deputetë pjesë e “Marshit për Liri”

Thuajse çdo cep i shesheve në Prishtinë është mbushur me qytetarë të shumtë,  të cilët janë bërë pjesë e marshit për liri. Në shesh tanimë kanë arritur edhe disa prej deputetëve të Vetëvendosjes, në mesin e tyre edhe deputetja e gruaja e Rexhep Selimit, Shqipe Selimi. Bashkë me të ishte edhe deputeti Ilir Konushevci dhe…

Lajme

12/09/2026 13:57

Thuajse çdo cep i shesheve në Prishtinë është mbushur me qytetarë të shumtë,  të cilët janë bërë pjesë e marshit për liri.

Në shesh tanimë kanë arritur edhe disa prej deputetëve të Vetëvendosjes, në mesin e tyre edhe deputetja e gruaja e Rexhep Selimit, Shqipe Selimi.

Bashkë me të ishte edhe deputeti Ilir Konushevci dhe shumë të tjerë, transmeto lajmi.net.

I pranishëm është parë Valon Hoti dhe Adnan Rrustemi si dhe edhe Ilir Çeriqi dhe zyrtarë të tjerë të Vetëvendosjes./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 12, 2026

“Liria ka emër” – Edi Rama publikon pamje nga “Marshi për...

September 12, 2026

Haradinaj pas “Marshit për Liri”: Kosova foli fuqishëm për liri dhe...

September 12, 2026

Hamza: Kosova nuk lejon që historia të rishkruhet, UÇK-ja nuk preket-...

September 12, 2026

Gjini në “Marshin për Liri”: Katër burrat që sot s’janë të...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

Lajme të fundit

Reagon Qeveria: Mirënjohje edhe për mijëra qytetarë pjesëmarrës,...

“Liria ka emër” – Edi Rama publikon pamje...

Haradinaj pas “Marshit për Liri”: Kosova foli fuqishëm...

Hamza: Kosova nuk lejon që historia të rishkruhet,...