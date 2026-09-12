Bedri Hamza bashkë me djalin e Kadri Veselit dhe Uran Ismailit arrijnë tek sheshi

Në marshin për liri para pak minutave ka arritur edhe kryetari i PDK-së, Bedri Hamza dhe deputeti Uran Ismaili. Përpos deputetëve e zyrtarëve të shumtë të PDK-së të cilët veçse janë në shesh, këta të fundit mbërritën pak minuta më parë. Bashkë me Hamzën dhe Ismailin ishte edhe djali i Kadri Veselit, ish-kreut të UÇK-së…

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12/09/2026 14:00

Në marshin për liri para pak minutave ka arritur edhe kryetari i PDK-së, Bedri Hamza dhe deputeti Uran Ismaili.

Përpos deputetëve e zyrtarëve të shumtë të PDK-së të cilët veçse janë në shesh, këta të fundit mbërritën pak minuta më parë.

Bashkë me Hamzën dhe Ismailin ishte edhe djali i Kadri Veselit, ish-kreut të UÇK-së dhe ish kryetari të PDK-së, lirimi i të cilit kërkohet edhe sot përmes këtij marshi.

Marshi për Liri është një bashkim i shumë shqiptarëve të cilët kërkojnë lirimin e katërshes nga Haga./Lajmi.net/

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