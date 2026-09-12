Tasholli nga “Marshi për Liri”: Çlirimtarët kthehen të fundit nga beteja, sot i shpallim të pafajshëm

Një prej organizatorëve të Marshit për Liri, Ismail Tasholli, ka thënë se UÇK-në sa herë janë munduar ta dobësojnë, ajo është rikthyer si feniksi. “Sa herë janë mundue me e ligshtue, UÇK’ja është rikthyer si feniksi” “Çlirimtarët kthehen të fundit nga beteja”, ka thënë Tasholli. Ai ka thënë se nga Marshi për Liri, i shpallin…

Lajme

12/09/2026 14:21

Një prej organizatorëve të Marshit për Liri, Ismail Tasholli, ka thënë se UÇK-në sa herë janë munduar ta dobësojnë, ajo është rikthyer si feniksi.

“Sa herë janë mundue me e ligshtue, UÇK’ja është rikthyer si feniksi”

“Çlirimtarët kthehen të fundit nga beteja”, ka thënë Tasholli.

Ai ka thënë se nga Marshi për Liri, i shpallin të pafajshëm Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin.

“Në mënyrë simbolike i shpallim të pafajshëm”, ka thënë Tasholli.

Artikuj të ngjashëm

September 12, 2026

Haradinaj pas “Marshit për Liri”: Kosova foli fuqishëm për liri dhe...

September 12, 2026

Hamza: Kosova nuk lejon që historia të rishkruhet, UÇK-ja nuk preket-...

September 12, 2026

Gjini në “Marshin për Liri”: Katër burrat që sot s’janë të...

September 12, 2026

Gucati në “Marshin për Liri”: Drejtësia nuk guxon të shndërrohet në...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

Lajme të fundit

Haradinaj pas “Marshit për Liri”: Kosova foli fuqishëm...

Hamza: Kosova nuk lejon që historia të rishkruhet,...

Gjini në “Marshin për Liri”: Katër burrat që...

Gucati në “Marshin për Liri”: Drejtësia nuk guxon...