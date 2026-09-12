Tasholli nga “Marshi për Liri”: Çlirimtarët kthehen të fundit nga beteja, sot i shpallim të pafajshëm
Një prej organizatorëve të Marshit për Liri, Ismail Tasholli, ka thënë se UÇK-në sa herë janë munduar ta dobësojnë, ajo është rikthyer si feniksi. “Sa herë janë mundue me e ligshtue, UÇK’ja është rikthyer si feniksi” “Çlirimtarët kthehen të fundit nga beteja”, ka thënë Tasholli. Ai ka thënë se nga Marshi për Liri, i shpallin…
Lajme
Një prej organizatorëve të Marshit për Liri, Ismail Tasholli, ka thënë se UÇK-në sa herë janë munduar ta dobësojnë, ajo është rikthyer si feniksi.
“Sa herë janë mundue me e ligshtue, UÇK’ja është rikthyer si feniksi”
“Çlirimtarët kthehen të fundit nga beteja”, ka thënë Tasholli.
Ai ka thënë se nga Marshi për Liri, i shpallin të pafajshëm Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin.
“Në mënyrë simbolike i shpallim të pafajshëm”, ka thënë Tasholli.