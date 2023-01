Zyrtare: Memphis Depay transferohet tek Atletico Madrid Memphis Depay është lojtari më i ri i Atletico Madrid. Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi madrilen, me anë të një njoftimi, përcjell lajmi.net. Holandezi do mbrojë ngjyrat e ‘rojiblancos’ deri në qershor të vitit 2025. “Memphis është një lojtar i ri Kuq e Bardhë!”. “Holandezi ka nënshkruar me klubin tonë për pjesën e mbetur…