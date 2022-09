Zyrtare: Marcelo lojtar i Olympiacos Skuadra e Olympiacos ka nënshkruar me Marcelo. Mbrojtësi brazilian, Marcelo do të vazhdojë karrierën e tij te skuadra greke, Olympiacos, përcjell lajmi.net. Faqja zyrtare e Olympiacos ka njoftuar se numri i ri 12 është Marcelo. Lojtari tash e sa ditë kishte gati marrëveshjen me grekët, por mungonte zyrtarizimi. Marcelo shkon në Greqi si një ikonë…