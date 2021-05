ZYRTARE: Manchester United publikon listën e të ftuarve për finalen e Ligës së Evropës

“Djajtë e Kuq” në finale do takohen me Villarrealin, transmeton lajmi.net.

United ka publikuar listën e lojtarëve të zgjedhur nga Ole Gunnar Solskjaer për këtë ndeshje.

Lista e plotë:

Portierë: David De Gea, Dean Henderson, Lee Grant, Nathan Bishop

Mbrojtës: Eric Bailly, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams

Mesfushorë: Amad, Bruno Fernandes, Fred, Daniel James, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba, Donny van de Beek

Sulmues: Edinson Cavani, Anthony Elanga, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Shola Shoretire

🚨 The boss has named his 26-man squad for the #UEL final…#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) May 24, 2021