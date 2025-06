Ylli i Barcelonës ‘vërshohet’ nga ofertat – tetë klube duan transferimin e tij

Pau Victor pritet të jetë lojtari i radhës që largohet nga Barcelona, pas huazimeve të Ansu Fati te Monaco dhe Pablo Torre te Mallorca.

Sulmuesi i ri po kërkon më shumë minuta në fushë dhe aktualisht po shqyrton opsionet e tij.

Disa klube të La Ligës kanë shprehur interes, ndërsa Barcelona preferon një marrëveshje të ngjashme me atë të Pablo Torre.

Megjithëse trajneri Hansi Flick e vlerëson Pau Victor, klubi beson se për zhvillimin e tij është më mirë që të marrë përvojë diku tjetër.

Skuadra si Betis, Getafe, Sevilla, Celta, Mallorca, Valencia, Osasuna dhe Oviedo i sapopromovuar kanë pyetur për shërbimet e tij.

Betis duket të jetë favorit për të nënshkruar me Pau Victor, falë marrëdhënieve të mira me Barcelonën.

‘Verdiblancos’ kishin shfaqur interes edhe në janar, kur regjistrimi i lojtarit ishte në pikëpyetje.

Vendimi përfundimtar do t’i takojë vetë lojtarit, përderisa kushtet financiare përputhen me kërkesat e Barcelonës.

Klubi katalanas ka negociuar me sukses marrëveshje të ngjashme me Betisin në të kaluarën, përfshirë transferimet e Abde, Chadi Riad dhe Vitor Roque.

Ndërkohë, Betis ka shprehur interes edhe për portierin e Barcelonës, Inaki Pena, por një lëvizje e tij do të kërkonte ndërprerje kontrate për ta bërë të mundur kalimin me parametër zero në korrik.