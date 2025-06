A po hapet ura e Ibrit, çfarë dinë shqiptarët dhe serbët?

Për mbi dy dekada ura e Ibrit është shndërruar në simbol të ndarjes mes shqiptarëve dhe serbëve që jetojnë në qytetin e Mitrovicës.

Më herët Qeveria e Kosovës ka tentuar ta hapë këtë urë, mirëpo procesi mbeti në gjysmë për shkak të kundërshtimeve nga faktori ndërkombëtar.

Shqiptarët që jetojnë në jug të qytetit besojnë se ka ardhur koha që të hapet ura për lëvizjen e lirë të automjeteve.

“Koha është shumë e përshtatshme për shkak se nga këtu e deri në Leposaviq mund të shkosh në këmbë edhe me makinë pa ndonjë problem. Në anën tjetër policia po patrullon dhe ka siguri të mjaftueshme. Nuk ka më probleme dhe tensione siç ka pasur në të kaluarën” , ka thënë një qytetarë

“Mendoj se shumë më herët duhej të hapej kjo urë. Situata është qetësuar edhe nuk ma probleme andaj mendoj se është momenti i përshtatshëm që të hapet”, është shprehur edhe qytetari tjetër.

Kurse Hashim Bajrami thotë se shqiptarët dhe serbët pa ndonjë problem po pinë kafe në lokale në sheshin kryesor të Mitrovicës së Veriut.

“Vetëm shikoni lokalet ku shqiptarët dhe serbët po pinë kafe pa ndonjë problem” , ka thënë qytetari Hashim Bajrami.

Por një banor serb mendon më ndryshe.

“Nuk duhet te hapet ende për shkak te presionit, sepse kur të vjen koha do te hapet kur te bashkëpunojmë mire ne mënyre sportive, kulturore dhe tregtare, pra vetëm kështu kur bashkëpunojmë do te hapet por jo me zor. Momentalisht ka mjaftueshëm komunikacion dhe nuk e shoh të arsyeshme të hapet”, ka thënë qytetari serb.

Kurse, Jadranka Simiq, tha mes tjerash se duhet të ketë vetëm paqe dhe jo probleme mes komuniteteve.

“Qytetaret e kalojnë urën edhe andej edhe këtej, nuk ka asgjë te keqe, ka vend për te gjithë njerëzit e vullnetit te mire, na duhet paqja për te gjithë njerëzit. Kjo toke është e madhe, na duhet paqe për te gjithë njerëzit dhe për këtë arsye ka vend dhe te kalohet andej e këndej vetëm të mos ketë probleme” , ka thënë qytetari tjetër Simiq.

Në anën tjetër, disa ekipe nga Bashkimi Evropian kanë kryer testime mbi urën e Ibrit, por në të njëjtën kohë kanë informuar se situata mbetet e njëjtë.

“BE-ja aktualisht po kryen një vlerësim rutinë strukturor të urës dhe një studim urbanistik të zonës përreth, duke pasur parasysh kohën e kaluar që nga përfundimi i rivitalizimit të Urës së Mitrovicës. Autoritetet e Kosovës janë informuar siç duhet paraprakisht. Ky vlerësim nuk sinjalizon ndonjë ndryshim në status quo, por synon të sigurojë që çdo vendim në lidhje me të ardhmen e urës të bazohet në të dhëna teknike të azhurnuara, të sakta dhe objektive. BE-ja po koordinohet ngushtë me partnerët e saj ndërkombëtarë në Kosovë në lidhje me të ardhmen e urës”, thuhet në reagimin e BE-së

Hapja për qarkullim e urës kryesore mbi lumin Ibër ishte paraparë në vitin 2017, në kuadër të dialogut të Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve./teve1