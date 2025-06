Ronaldo përjashton mundësinë që të bëhet trajner pas pensionimit nga futbolli

Duke folur pas nënshkrimit të marrëveshjes, Ronaldo zbuloi se kishte marrë oferta për të marrë pjesë në Kupën e Botës për Klube që është duke u zhvilluar, por i kishte refuzuar për të ruajtur freskinë në funksion të asaj që mund të jetë pjesëmarrja e tij e fundit në një Kampionat Botëror në vitin 2026.

“Nuk kam ardhur këtu vetëm për të luajtur futboll. Luaj për ndryshimin e vendit dhe të kulturës”.

Ronaldo vlerësoi transformimin që po ndodh në vendin e Gjirit dhe shprehu admirimin e tij për udhëheqësinë e Arabisë Saudite.

“Projektet për të qenë pjesë e rritjes së vendit, për të qenë në anën e tij, padyshim që do të jem. Dua të ndihmoj në ndryshimin e perceptimit për Arabinë Saudite”.

“Të jem trajner? Mund t’iu them tani që nuk do të bëhem kurrë trajner. ‘Kurrë’ është një fjalë e fortë, por nuk ka qenë kurrë në planet e mia, as pas pesë, as pas dhjetë, as pas njëzet vitesh”.

Ish-sulmuesi i Real Madridit dhe Manchester Unitedit, i cili ka shënuar mbi 930 gola në karrierën e tij, theksoi se fokusi i tij për mbetjen e sezonit është te klubi dhe kombëtarja, me sytë nga Kupa e Botës 2026 që do të mbahet në Amerikën e Veriut.