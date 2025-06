Trump nënshkruan urdhrin ekzekutiv për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë

Presidenti amerikan Donald Trump të hënën hoqi sanksionet e SHBA-së ndaj Sirisë, duke nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të përmbushur një premtim që bëri në maj.

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, u tha gazetarëve përpara nënshkrimit se veprimi i Trump ishte hartuar për të “promovuar dhe mbështetur rrugën e vendit drejt stabilitetit dhe paqes”.

Kur u takua me presidentin e ri të Sirisë, Ahmad al-Sharaa, muajin e kaluar, Trump njoftoi se do të hiqte sanksionet shkatërruese të SHBA-së kundër Sirisë, dhe i kërkoi al-Sharaa të përmbushte kushte të caktuara me shpresën se kjo do të stabilizonte vendin.

Këto kushte përfshinin normalizimin e marrëdhënieve me fqinjët e Sirisë, përfshirë Izraelin, si dhe Shtetet e Bashkuara, transmeton Telegrafi.

Ahmad al-Sharaa është një ish-kryengritës i al-Kaedës, i cili luftoi kundër forcave amerikane në Irak dhe vuajti dënimin në burgun famëkeq Abu Ghraib. Zyrtarë të lartë të administratës Trump, të cilët paraprinë veprimin e presidentit për ndërprerjen e programit të sanksioneve ndaj Sirisë, thanë se kjo do të çmontonte arkitekturën e programit të krijuar nga dega ekzekutive, duke ruajtur dispozitat e synuara ndaj Bashar Al Assadit, bashkëpunëtorëve të tij dhe forcave të tjera destabilizuese që ende veprojnë në rajon.

Ambasadori i SHBA-së në Turqi dhe i Dërguari Special i administratës për Sirinë, Tom Barrack, e cilësuan urdhrin ekzekutiv – i cili synon të funksionojë në përputhje me heqjen dorë të përgjithshme që lehtëson ndjeshëm sanksionet, të lëshuara nga SHBA-ja në maj – si një veprim nga presidenti për t’u “dhënë këtyre djemve një shans”, duke iu referuar qeverisë së përkohshme të Sirisë.